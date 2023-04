Dit heeft Mazzu te zeggen over de beslissing van het BAS over stopgezette match tegen KV Mechelen

Het BAS besliste deze week dat de wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen niet herspeeld moet worden.

Charleroi kreeg deze week te horen dat het stopgezette duel tegen KV Mechelen niet herspeeld zal worden. De Zebra’s verliezen met forfaitcijfers en zijn zo drie belangrijke punten in de strijd om een plaatsje bij de top acht kwijt.

Of de Carolo’s verdere stappen zullen ondernemen tegen de beslissing van het BAS is momenteel nog niet geweten. Daarover wou Felice Mazzu op zijn persconferentie, voorafgaand aan de match tegen Standard van vrijdag, niks kwijt.

“Zwijg erover. Ik wil niet reageren”, klinkt het. “Voor sommige clubs verandert deze beslissing iets, maar voor ons niet. Wij willen ons gewoon kwalificeren voor de Europe Play-offs.”

Mazzu keert zo voor het eerst terug naar Sclessin, de plek waar hij in oktober van vorig jaar zijn laatste wedstrijd als trainer van Anderlecht leidde. “In het leven zijn er plussen en minnen. Toen was het een min, maar ik hoop dat het morgen een plus wordt, want het kan het begin zijn van een mooi avontuur.”