Marc Degryse velt een duidelijk oordeel over Jan Vertonghen richting EK

RSC Anderlecht speelt vanavond in de Conference League tegen AZ Alkmaar. Brian Riemer rekent achterin op de ervaring van Jan Vertonghen.

Toen RSC Anderlecht afgelopen zomer de komst van Jan Vertonghen aankondigde werd er bijzonder sceptisch gereageerd. Omdat de ploeg ook niet draaide leek het alsof de Rode Duivel een overbodige prestigetransfer was.

Analist Marc Degryse is het daar niet mee eens. Sinds het WK in Qatar heeft hij Vertonghen alleen maar beter zien worden, terwijl de Rode Duivel ook op het wereldkampioenschap best oké was.

“Nadien heeft hij écht de leiding genomen over de verdediging en de ploeg. Bij de nationale ploeg heeft-ie die lijn doorgetrokken, daar met Theate en Faes aan zijn zijde”, klinkt het bij de analist in Het Laatste Nieuws.

En dat schept ook de nodige verwachtingen voor volgend jaar. “Dat moet hij bij de Rode Duivels ook richting het EK van volgend jaar kunnen doen. Als ik dan kijk naar de concurrentie, dan denk ik niet dat die klaar zijn om beter te doen dan Vertonghen.”