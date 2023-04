Tarik Tissoudali verbaast: "Speler van KRC Genk is mijn voorbeeld"

Tarik Tissoudali is terug na een lange afwezigheid door een kruisbandletsel. Het is uitkijken wanneer hij weer helemaal klaar is om basisspeler te zijn bij KAA Gent.

Tissoudali is bijzonder blij dat hij na zijn invalbeurt bij KAA Gent tegen Union SG geen last had van de knie. Extra oefeningen voor de rest van zijn carrière zijn noodzakelijk om geen risico te nemen om opnieuw hetzelfde tegen te komen. Daarvoor verhuisde Tissoudali ook van Antwerpen naar Gent. “Het was wel een opoffering, maar ik heb wel meer rust en meer tijd nu. Voor mijn lichaam is dat beter. Elke dag win ik twee uur dankzij de verhuis, die extra uren investeer ik in mijn lichaam”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Door de adrenaline denkt hij er tijdens de wedstrijden ook niet meer aan. Een invalbeurt van een half uur of één speelhelft scheidt hem nog om weer een plaatsje in het basiselftal op te nemen. De revalidatie heeft ervoor gezorgd dat hij zijn levensstijl stevig heeft aangepast. “Dingen zoals frisdrank en zoetigheden laat ik nu. Ik had meteen de motivatie om vanaf nul weer omhoog te klimmen.” Hij verwijst daarbij ook graag naar een andere speler uit de Jupiler Pro League. “Die kapitein van Genk, Bryan Heynen, is daarin een voorbeeld. Die heeft ook zijn kruisband gescheurd. Als je na zo'n blessure opnieuw tot de beste spelers in België kan behoren... Ik wil bewijzen dat ik dat ook kan”, besluit Tissoudali.