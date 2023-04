Rik De Mil kijkt naar KAA Gent: "Of dit weekend al de laatste kans is door hun programma?"

Club Brugge wil koste wat kost naar de Champions' Play-Offs, maar dan moet het wel rekenen op een misstap van KAA Gent.

Nog twee speeldagen zijn er af te werken in de Jupiler Pro League. “Nog twee matchen om ons doel te halen. Maar we beseffen natuurlijk dat het steeds moeilijker wordt”, laat Rik De Mil weten.

Zelf moet er gewonnen worden van Westerlo en KAS Eupen. KAA Gent speelt dit weekend op KV Mechelen, daarna volgt een wedstrijd tegen KV Oostende voor de Buffalo’s. Vooral de situatie van de kustploeg doet velen denken dat het dit weekend al beslist zal worden of Club Brugge in play-off 1 zit.

“We zijn volop gemotiveerd om eerst naar onszelf te kijken en te winnen bij Westerlo. Ons doel was om de laatste vier matchen te winnen, en dat kan nog steeds”, gaat De Mil verder. Hij kijkt inderdaad ook hoe KAA Gent het dit weekend zal doen. “Dan weten we dat de kans klein wordt met nog één speeldag te gaan. Maar ook dan gaan we alles geven om Eupen te kloppen.”

Voetballend moet het alleszins beter dan tegen Seraing. “Ik vond dat voetballend geen stap achteruit. We hebben al het hele seizoen problemen om een hecht blok uit verband te spelen. Dus ik had het een beetje verwacht. Dat is een werkpunt, maar we zijn daar dagelijks mee bezig.”