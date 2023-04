Anderlecht, Club Brugge en Zulte Waregem: drie verschillende situaties, drie keer hetzelfde probleem

Club Brugge kan de top vier missen, Anderlecht de top acht, en Zulte Waregem kan zakken. Drie verschillende gevallen, maar wel met een gelijkaardige schuldige...

Titel van grootste miscast

Brugge staat momenteel vijfde en zal moeten hopen op een geweldige misser van KAA Gent tegen het reeds gedegradeerde Oostende om deel te nemen aan de Champions' Play-offs. Het seizoen van blauw-zwart is ondanks een fantastische groepsfase in de Champions League mislukt.

Erger nog: het enige succes van dit seizoen werd bewerkstelligd door Carl Hoefkens, die eind 2022 zonder enige vorm van ceremonie werd ontslagen. Dat de Brugse directie besloot om Hoefkens te ontslaan, stond al ter discussie. Maar wat daarna volgde was pas echt een miscast: Scott Parker.

Het is de grootste fout die Verhaeghe en Mannaert maakten in al die jaren dat ze de leiding hebben. Hij liet een ravage achter waar Club maar moeizaam van herstelt.

Felice Mazzù, de erfzonde

Zelfde probleem bij Anderlecht, waar ze dachten sneller succes te halen met een 'realistische coach' zoals Felice Mazzu. Als Parker als miscast wordt neergezet, dingt Mazzu bij Anderlecht ook mee voor die titel.

Des te pijnlijker omdat Vincent Kompany bij Burnley wel een mentaliteitswijziging kon doorvoeren en met indrukwekkend voetbal op de titel in de Championship afstevent. En nog... Mazzu kan met Charleroi zijn voormalige ploeg uit de top acht houden.

Bij de Carolo's past zijn stijl wel. Hij was de verkeerde man, op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Iedereen zag het, behalve het bestuur van Anderlecht. Wat als Brian Riemer aan het seizoen begonnen was?

Mbaye Leye, ver voorbij de houdbaarheidsdatum

Laten we tot slot nog een paar verdiepingen naar beneden gaan, naar de 16e plaats. Daar heeft Zulte Waregem strikt genomen zijn lot niet in eigen handen. Maar toch: Eupen moet naar Club Brugge. Winst tegen Cercle Brugge zou normaal gezien moeten volstaan. De reddingsmissie van Frederik D'Hollander is binnen handbereik.

Maar wat als het management van Essevee om de een of andere reden die ons ontgaat, niet had besloten te wachten tot de 30ste speeldag om afscheid te nemen van Mbaye Leye? Hij redde meerdere keren zijn vel, zoals toen met Zulte Waregem won van Anderlecht. Maar wat als ze vroeger hadden ingegrepen?