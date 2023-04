Geen twijfel meer mogelijk volgens Bob Peeters: "The sky is the limit voor hem"

Union SG zag Deniz Undav vorige zomer naar Brighton vertrekken. Er werd gedachte dat hij een ongelofelijke leegte zou achterlaten en Union SG ergens in de middenmoot zou belanden, maar niets is minder waar.

Met Victor Boniface haalde de nummer twee uit de competitie een meer dan waardige vervanger. In totaal scoorde hij 15 goals en deelde hij 9 assists uit in 43 wedstrijden. Zes doelpunten vielen in de Europa League, waardoor hij internationaal sterk gevolgd wordt.

Het is dan ook duidelijk dat Union Boniface deze zomer niet zal kunnen houden. Zijn transfer zal voor de Brusselaars alle records breken, zo beseft ook Bob Peeters. “Hij is een betere spits dan Undav”, klinkt het op Play.

Boniface heeft volgens Peeters alles in huis. “Kracht, snelheid, techniek, scorend vermogen. Het is een echte topspits, de sky is gewoon the limit voor hem”, gaat Peeters’ lofzang over de spits van Union verder.

Bij Union hopen ze 15 miljoen euro te vangen, maar als hij de komende weken nog zo presteert, dan zou dat wel eens kunnen oplopen. Talrijke ploegen uit Duitsland en Italië worden al genoemd als toekomstige werkgevers.