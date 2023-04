Zulte Waregem gered of Cercle Brugge in play-offs? "Hun eigenheid maakt het voor ons moeilijker"

Niet normaal wat er op de laatste speeldag nog allemaal op het spel staat. Zulte Waregem kan zich nog redden, maar moet dan wel winnen van Cercle Brugge en Eupen moet punten verliezen tegen Club Brugge. Frederik D'Hollander weet dat vooral hun eigen match een zware opdracht wordt.

De winst tegen Eupen deed Essevee helemaal opleven. Er mocht dan ook wat gevierd worden. "Maar het is niet dat we hier een plezierweekje hadden, hé", zegt coach Frederik D'Hollander in KVW. "Er is al heel hard gewerkt om die wedstrijd tegen Cercle Brugge voor te bereiden, want we weten dat we nog niets in handen hebben."

Maar die voorbereiding is niet zo makkelijk als het om Cercle Brugge gaat. De Vereniging heeft een wel heel intense manier van spelen en tactisch moet je met veel rekening houden. "Elke ploeg heeft ook een bepaalde eigenheid en Cercle heeft er net eentje die het voor ons wat moeilijker maakt om die match voor te bereiden."

Zeker bij balverlies wordt het opletten. "Sowieso is het een ploeg die met veel intensiteit speelt, en dat zal zondag niet anders zijn. Maar wij zullen zeker en vast klaar zijn."