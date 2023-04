Ronny Deila pakt stevig risico voor laatste competitiewedstrijd

Standard speelt op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League op bezoek bij OH Leuven.

Standard staat momenteel op de zesde stek in de rangschikking van de Jupiler Pro League, met 55 punten achter hun naam. Dat is één puntje minder dan KAA Gent en Club Brugge die respectievelijk vierde en vijfde zijn.

Op de slotspeeldag moet Standard zelf winnen bij OH Leuven en rekenen op een misstap van de Buffalo’s en blauwzwart om alsnog de Champions’ Play-Offs te spelen. Een mogelijkheid waar Ronny Deila zeker mee rekening houdt, zo liet hij op zijn persconferentie weten.

Met half geblesseerde spelers neemt hij geen risico, iedereen die op het veld staat moet honderd procent zijn, anders stelt hij iemand anders op. Maar op een ander vlak neemt hij wel een stevig risico.

Alzate, Bokadi, Canak, Cimirot, Dønnum en Melegoni staan op één gele kaart van schorsing, maar zij zullen allemaal spelen. “We gaan niemand uit voorzorg aan de kant laten. Als ze een kaart pakken, so be it. Zolang we een kans maken op de top vier moeten we er alles aan doen om die te grijpen”, klinkt het.