Francky Dury schat in of Essevee een cadeautje krijgt van Cercle Brugge

West-Vlamingen onder elkaar. Zou Cercle Brugge de overwinning vanavond aan Zulte Waregem laten, zodat ze nog kans maken op het behoud?

Als Club Brugge wint van KAS Eupen en Zulte Waregem het haalt van Cercle Brugge, dan blijft Essevee in de Jupiler Pro League. Veel West-Vlaamse liaisons, zorgt dat voor cadeaus?

“Cercle speelt voor een plek in Play-off 2, waar je Standard en Club Brugge kan tegenkomen. Er is ook een mogelijkheid op een Europees ticket, dat laat je niet liggen. De belangen zijn veel te groot. Sympathie is op dit niveau onmogelijk”, is Francky Dury heel erg duidelijk bij kw.be.

Het belang voor Essevee is bijzonder groot. De druk vanuit de tribune zal er ook zijn, het is uitkijken of dat de club vooruitstuwt of misschien ook juist overmoedig maakt.

“Daarom zeg ik ook: Zulte Waregem mag de tegenstander niet onderschatten. Elk detail zal belangrijk zijn. Cercle Brugge heeft betere verdedigers dan Eupen. Die gaan niet drie keer op dertig meter van hun doel dezelfde fout maken”, verwijst Dury naar de vrijheid die Vormer krijgt.

Toch blijft het hart van Dury bij de club liggen waar hij tientallen jaren trainer was. “Als Zulte Waregem de redding afdwingt, wat ik denk en hoop, zal het goed moeten spelen.”