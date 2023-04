René Vandereycken verrast: "Als Riemer moet vertrekken, dan Fredberg ook"

Het seizoen van RSC Anderlecht kan er vanavond helemaal opzitten. Geen halve finale van de Conference League en geen play-off 2.

RSC Anderlecht heeft er een snertseizoen opzitten. Felice Mazzu begon aan het seizoen, maar ook zijn opvolger Brian Riemer bakte er niet veel van als je de cijfers erbij neemt. Enkel de campagne in de Conference League maakte veel goed.

Een groot contrast met het jaar ervoor onder Vincent Kompany, al vonden velen het toen ook niet goed. Toch is Franky Van Der Elst overtuigd dat RSC Anderlecht hem ook voor volgend seizoen aan boord moet houden, anders moet er weer opnieuw begonnen worden.

Die mening is ook René Vandereycken toegedaan, want er is meer voor hem. “Zeker omdat hij een soort van duo vormt met Fredberg. Als je de ene wegdoet, moet je de andere ook al bijna wegdoen”, is hij duidelijk in Het Nieuwsblad.

Wat het resultaat vanavond ook wordt, het ziet er naar uit dat Anderlecht ook volgend jaar met Brian Riemer als trainer zal spelen, tenzij er op een of andere manier toch nog een kink in de kabel komt.