Arthur Theate maakt indruk en staat in top-10 van Franse competitie in specifiek domein

Arthur Theate is indruk aan het maken bij Stade Rennes. En dat resulteert zich ook in de cijfers, zoveel is duidelijk.

Wat goed is, komt snel. En dat geldt dus ook zeker voor Arthur Theate, die momenteel indruk maakt bij Rennes. De nog steeds maar 22-jarige centrale verdediger heeft heel veel vechtlust, duelkracht en onverzettelijkheid. Passing Hij komt steeds goed tussen en heeft ondertussen ook aanvallend met vier doelpunten al indruk weten te maken. De ex-speler van KV Oostende maakt bovendien ook indruk met zijn passing, want hij staat wat dat betreft in de top-10 van de Ligue 1. 🇫🇷 C’est bien de réussir des passes, c’est mieux quand elles permettent de faire progresser le jeu !



Voici le top 10% des joueurs de Ligue 1 avec le meilleur équilibre entre % de passes réussies et nombre de passes progressives 👀



💡Minimum 1350 minutes



💡Passes de progression… pic.twitter.com/mxTR8H2q6t — DATA´Foot (@Amour_Du_Foot) April 24, 2023 Hij heeft een hoog percentage geslaagde passes en velen daarvan zijn bovendien ook nog eens vooruit - met meer risico dus. Of hij daarmee op lange(re) termijn de ideale opvolger voor Jan Vertonghen is bij de Rode Duivels? Zegt u het maar.