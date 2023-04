Alfred Schreuder doet enkele straffe uitspraken over de titelkansen in de play-offs

Alfred Schreuder hielp Club Brugge vorig seizoen aan de titel in de Jupiler Pro League nadat Philippe Clement naar AS Monaco vertrok.

Alfred Schreuder werd vorig jaar bij Club Brugge de opvolger van Philippe Clement toen die richting de Franse competitie vertrok. Schreuder pakte de titel met blauwzwart, maar vertrok op zijn beurt dan richting Ajax waar hij ondertussen al ontslagen is.

De Nederlander blijft het Belgische voetbal op de voet volgen. Zo schat hij bij Het Laatste Nieuws de titelkansen in van de vier deelnemers aan de Champions’ Play-Offs. En dat begint met slecht nieuws voor KRC Genk.

“Ik denk dat het moeilijk wordt voor Genk. Maar dat ze Onuachu verkochten, was niet goed voor het team. Zijn transfer is een gigantische aderlating voor Genk - ook al vond ik hen goed spelen tegen Anderlecht”, zegt Schreuder.

Antwerp en Union hebben volgens Schreuder de beste papieren om kampioen te spelen. “Twee stabiele clubs die keer op keer rustig blijven. Weet je: zo hebben we het vorig seizoen ook met Club Brugge gedaan. Wij hadden geen grote mond, wij legden de focus op ons eigen spel, we voetbalden zakelijk én we veranderden weinig aan onze basiself.”

En dan is er nog zijn ex-club Club Brugge dat de play-offs start op bezoek bij Genk. “Oh ja, ik zou Club Brugge nog niet helemaal afschrijven. Mochten zij die eerste wedstrijd winnen...”