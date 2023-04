Referee Department verdedigt zich: dit is het aantal zware fouten dat nog overbleef na ingrijpen van VAR

Het Referee Department riep vandaag de coaches en kapiteins van de deelnemers aan de play-offs bij elkaar. Om even alle regels duidelijk te stellen en ook de kritiek op de VAR even in perspectief te zetten.

Wij kregen even later ook de uiteenzetting van Bertrand Layec, scheidsrechtersbaas van het Professional Refereeing Department. Hij gaf ons een aantal cijfers die moeten aantonen dat we beter af zijn met VAR dan zonder. "Het is nog niet perfect en ik begrijp de frustratie", aldus de Fransman. Er is nog werk aan de winkel, maar Layec vindt dat er te veel gefocust wordt op die ene fout gezien het aantal beslissingen die worden genomen. "We krijgen kritiek op één beslissing, maar mogen alle goeie werk dat er wel verricht wordt niet vergeten." Daarom deze cijfers: VOOR VAR -973 sleutelmomenten voor de 34ste speeldag (rode kaarten, strafschoppen, tweede gele kaart, vrije trappen rond de zestien) -met enkele gele kaarten erbij: 2201 sleutelbeslissingen (7,19 sleutelbeslissingen per match) -86,6 procent goeie beslissingen -162 foute beslissingen in 34 speeldagen NA VAR -84 procent van de 162 fouten beslissingen werden gecorrigeerd -nog 26 duidelijke fouten die niet gecorrigeerd werden "Die 26 foute beslissingen zijn weinig en toch heel veel", aldus Layec. "Want ze hebben een rechtstreekse invloed op het resultaat van de match. Dat is dus te veel." © photonews