Rik De Mil heeft kopzorgen voor duel met KRC Genk, maar ook een speler die hij transfer gunt

Club Brugge opent de play-offs op bezoek bij KRC Genk. Heel wat pionnen zijn dit weekend nog niet inzetbaar.

Rik De Mil zal opnieuw stevig moeten schuiven met zijn spelers. Op zijn persconferentie gaf hij al mee dat Tajon Buchanan, Casper Nielsen, Jack Hendry en Lynnt Audoor al zeker niet inzetbaar zijn dit weekend.

Ook bij de beschikbaarheid van Roman Yaremchuk staan er nog steeds grote vraagtekens. “Roman is heel ziek geweest. Hij traint nu individueel, maar het wordt een twijfelgeval of hij tijdig klaar zal geraken”, aldus De Mil.

De mannen die iets moeten forceren voor Club Brugge zijn Noa Lang en Skov Olsen. Vooral de Nederlander zou in beeld staan voor een transfer. “Hij is heel goed bezig. Zeker in deze vorm is hij een zegen voor de kleedkamer. Ik gun hem dan ook een transfer moest die er komen”, gaat De Mil verder.

Ook Skov Olsen gaat richting een piek. “Hij heeft hard gewerkt om terug te komen na een moeilijke periode. Hij is een artiest en soms moet je die gewoon hun ding laten doen. Hij is vrijer aan het voetballen en is op weg naar de volle 100%.”