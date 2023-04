Wat is er gebeurd bij Union? Tegenstrijdige berichten over vertrek van belangrijk staflid

Union liet gisterenavond weten dat Logan Bailly met onmiddellijke ingang vertrekt bij Union SG. De doelmannentrainer wordt vervangen door Jos Beckx, die eerder bij onder andere Standard en STVV aan de slag was.

Er bestaat wel wat onduidelijkheid over wat er juist gebeurd is met Bailly. De ene spreekt over "persoonlijke redenen" en in HBvL staat te lezen dat het gaat om "disciplinaire redenen". In ieder geval moest de keeperstrainer meteen opkrassen.

CEO Philippe Bormans haalde Jos Beckx, met wie hij eerder samenwerkte bij STVV. “Ik had gezworen dit nooit meer te doen, maar als een vriend je vraagt hem uit de nood te helpen, zeg je niet neen”, aldus Beckx.

Die kent de twee doelmannen van Union, Lucas Pirard en Anthony Moris, goed, want hij werkte met hen samen bij Standard. “Ik neem deze job serieus, maar heb tegen Philippe gezegd dat ik dit enkel tijdens de play-offs doe. Daarna mag iemand anders weer overnemen.”