Toby Alderweireld is klaar voor zijn eerste prijs met Antwerp, maar kreeg met een probleem te maken voor bekerfinale

Toby Alderweireld kan in zijn eerste seizoen bij Antwerp al meteen een prijs pakken. Hij kijkt dan ook uit naar de de bekerfinale tegen KV Mechelen.

Alderweireld pakte in zijn carrière al negen prijzen, de beker met Antwerp kan de tiende worden. Met Atlético Madrid stond hij al in de finale van de Champions League, maar een prijs pakken met Antwerp zou toch redelijk bovenaan staan bij de verdediger.

"Ik ben blij dat ik zo een match heb mogen spelen, waardoor ik dit ook kan plaatsen. Aan de andere kant kan je voor uw stad de beker binnenhalen. Dat is heel speciaal", zei hij bij HLN.

"Toen ik voor Antwerp tekende, zei ik meteen dat ik naar hier was gekomen om voor de prijzen te spelen. Morgen volgt er dus meteen een eerste kans", stelde Alderweireld nog.

Familie moest vechten om tickets

Toch kende Alderweireld een probleem voor de bekerfinale, zijn familie in het stadion krijgen. "Iédereen wilde komen." Zijn familie was er ook bij toen hij prijzen pakte met Ajax, maar dit is toch anders.

"Dit is hun stad, ze kunnen dit veel intenser beleven met hun kennissen. Iedereen is er al weken over bezig" zei Alderweireld nog.