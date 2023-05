Karel Geraerts laat zich nog eens uit over de interesse van Club Brugge en houdt zich aan duidelijke tijdslijn

Zoals bekend staat Karel Geraerts in de belangstelling van Club Brugge en laat dat nu net de volgende tegenstander van Union zijn. Kon haast niet anders dan dat die interesse op de persbabbel vooraf opnieuw werd aangekaart.

Het is zeker niet voor het eerst dat er bij Geraerts, die eerder al beweerde pas na het seizoen de knoop door te hakken over zijn toekomst, naar gepolst werd. "Ik krijg er de laatste tijd heel veel vragen over. Mijn antwoord is dat ik geen flauw idee heb wat ik ga doen."

Focussen op het heden

"Ik zal na de play-offs eerst voor mezelf uitmaken wat ik ga doen en dan zien we wel", houdt Geraerts zich aan de vooropgestelde tijdslijn. "Ik ga nu niet zeggen dat ik naar Club Brugge ga of niet en ook niet of ik bij Union blijf of niet. Voor mij is alles mogelijk, maar eerst moeten we ons focussen op de laatste vijf matchen."

Dat is voor de T1 van Union bijzonder belangrijk, zodat een seizoenseinde in mineur vermeden kan worden. "Ik wil niet al mijn werk te grabbel gooien omdat ik met mijn hoofd ergens anders zou zitten. Ik verwacht van mijn spelers ook dat zij de prioriteit bij de komende weken leggen."