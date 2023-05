Karel Geraerts spreekt zich uit over 'het probleem' met Victor Boniface in de aanloop naar Club Brugge

Victor Boniface werd tegen Antwerp vroeg gewisseld. Al is er geen probleem met trainer Karel Geraerts.

Union verloor woensdag met 0-2 thuis van Antwerp. Onder meer Victor Boniface speelde niet op niveau en hij werd vroegtijdig naar de kant gehaald. Ook ging de spits meteen naar binnen.

Zou er dan ruis op de relatie tussen Boniface trainer Karel Geraerts zitten? Maar de trainer ziet geen problemen. "Niemand wordt graag gewisseld, zeker niet in zo’n belangrijke match", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Maar het was niet de Boniface zoals ik hem wil zien en daarom maakte ik die keuze. Hij was ontgoocheld, maar heeft daar wel begrip voor. De voorbije dagen was dat geen issue meer."

Tegen Club Brugge zal Union Boniface weer hard nodig hebben. Sinds zijn terugkeer kon Union in 6 duels Club nog niet kloppen. In de 7e confrontatie wil Union die statistiek omkeren.