Patrick Goots waarschuwt KRC Genk voor wat ze op de Bosuil zullen meemaken

Royal Antwerp FC heeft een fantastische week achter de rug. Het won de beker en klopte in de play-offs Union SG in eigen huis.

Patrick Goots was onder de indruk van wat Royal Antwerp FC allemaal liet zien. De bekerfinale was mooi, maar de zege tegen Union SG was zeer overtuigend.

“Vertrouwen, inzet, meters maken voor elkaar. De groepsdynamiek is na de bekerwinst naar een nóg hoger niveau getild, wat het voor de tegenstand moeilijk maakt om tegen Antwerp te voetballen”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Goots zag ook wat Union SG verkeerd deed. “Je zag dat Union met onnoemlijk veel respect aantrad. Ze durfden geen hoge druk te zetten, in de wetenschap dat Antwerp op de tegenaanval levensgevaarlijk is.”

Als Antwerp zondag wint van KRC Genk dan wordt het zelfs leider. De Limburgers mogen zich aan een vurige ontvangst verwachten op de Bosuil.

“De bekerhelden die hun eigen stadion betreden en ook nog eens de eerste plaats kunnen pakken. Ik kijk ernaar uit om dit schouwspel te bewonderen. Ik verwacht helse omstandigheden op de Bosuil. De spelers zullen er kort opzitten. Daar heeft Genk het nooit makkelijk mee.”