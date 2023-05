Absolute chaos in Kortrijk, maar prijs van de club wordt (nogmaals) opgetrokken tot onrealistisch bedrag

KV Kortrijk is een stuurloos schip op dit moment. CEO Mathias Leterme gaf er de brui aan, twee bestuurders stapten in zijn kielzog op en na het vertrek van Bernd Storck moet er een heel nieuwe sportieve staf geïnstalleerd worden. En dat allemaal met ongeïnteresseerde eigenaars...

Want eigenaar Vincent Tan is niet van plan om er nieuw geld in te pompen, dat deed hij de voorbije jaren ook al niet. Contradictorisch genoeg stijgt de prijs voor geïnteresseerde overnemers wel telkens. Van 12 naar 15 miljoen toen Burnley interesse toonde en nu zelfs 17,5 miljoen, weet KVW.

Het was Mathias Leterme die al lang aandrong op een verkoop omdat de club zo niet verder kon groeien. Burnley was wel geïnteresseerd, maar de Maleisische eigenaars lieten de vertegenwoordigers van de Premier League-club weten dat een verkoop helemaal niet dringend was. Een bod is er dan ook niet gekomen.

Dat is er nu wel van de Kaminski Group, een Amerikaanse groep zonder ervairng in het voetbal. Zij wilden wel 15 miljoen neerleggen. Dat was voor Leterme de druppel. De Maleisische eigenaars willen nu zelf een algemeen manager neerzetten in Kortrijk. Benieuwd wat dat zal geven...