Anderlecht en Standard jagen op zelfde toptalent, dit is waarom ze beide meer kans maken dan de Premier League-ploegen

Er ligt een opportuniteit open voor de Belgische ploegen. Bij Tottenham is toptalent Romaine Mundle deze zomer einde contract en zowel Anderlecht als Standard hebben al geïnformeerd. Naar wat wij horen maken ze zelfs een goeie kans, ondanks interesse van andere Premier League-ploegen.

Romaine Lee Mundle is wel degelijk een toptalent. Je komt niet in de A-ploeg van Antonio Conte als je geen goeie papieren kan voorleggen. In januari werd hij door de Italiaan al eens bij de eerste ploeg gehaald en vanaf maart was hij een blijvend lid.

Al liet Conte hem wel niet opdraven in een officiële match en daar ligt het grote probleem van The Spurs. De laatste jaren is er amper één speler van de academie doorgebroken in het A-team. Dat maakt dat de jongeren er nog weinig vertrouwen in hebben dat ze er kansen zullen krijgen.

Zo ook Mundle, die wel een nieuw contractvoorstel kreeg, maar er niet op inging. De 20-jarige heeft dan ook een interessant profiel voor veel ploegen. Hij scoort makkelijk, geeft assists en kan zowel op rechts- als linksbuiten uit de voeten. Daarnaast kan hij zelfs als wingback spelen en heel de flank voor zijn rekening nemen.

Op zoek naar speeltijd

Het is exact wat Standard, maar vooral Anderlecht zoekt. Daar zien ze deze zomer waarschijnlijk Francis Amuzu vertrekken. En ook Amir Murillo staat op het lijstje van spelers dat andere oorden mag opzoeken. Mundle zou voor beiden een vervanger kunnen zijn. En kost dan ook nog eens niets.

Een basisplaats zou quasi gegarandeerd zijn en dat is waar hij op zoek naar is. Een ploeg waar hij zich in de kijker kan spelen. En dat is ook wat Anderlecht wil doen: buy low, sell high. Investeren in jonge spelers die daarna veel geld kunnen opbrengen. Met Mundle zou het een berekend risico zijn.

Er is interesse van andere Premier League-clubs, maar de kans dat een onervaren speler daar meteen aan de bak kan, is bijzonder klein. Daarom ook dat de ploegen uit kleinere competities een streepje voor hebben. Doordrukken dan maar?

