Overmars komt met schrikwekkend nieuws over zijn gezondheidstoestand: "Ach, het is het leven"

Eind december werd Antwerp opgeschrikt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars had een hartaanval gekregen en was voor onbepaalde tijd buiten strijd. Intussen is hij weer aan het werk, maar... het heeft grote sporen nagelaten.

Overmars geeft in HLN aan dat hij lucht moet zoeken als hij veel praat en zijn focus houden, kost energie. "Mijn hart is voor 45 procent afgestorven. Dan hoef ik niet uit te leggen hoe iemand zich voelt", deelt hij mee in de krant.

"Ik heb zoveel schade opgelopen, dat het niet meer te herstellen valt. Je ziet ook wel hoe ik adem. Maar je moet geen medelijden met me hebben. Ik ben een gelukkig man. En ik sterf liever hier, dan dat ik niets aan het doen ben."

Hij doet wel aan revalidatie, maar dat is enorm zwaar. "Als mensen mij vragen hoe het met me gaat, zeg ik vaak: 'Een been breken, daar kan je mee omgaan.' Ik heb vier keer mijn knieën gescheurd - kruisbandje, kraakbeen... - maar dit is een andere blessure."

Hij delegeert meer en krijgt hulp binnen de club, maar hij beseft ook dat zijn carrière erdoor verkort zal worden. Tien jaar zal zelfs veel zijn. "Want dat ik door dit vroeger op pensioen zal gaan, daar ben ik intussen al achter. Ach, het is het leven. Iedereen krijgt tegenslagen te verwerken. Of je moet door de mazen van het net zijn geglipt."