Genk en Antwerp hofleveranciers op speeldag 1, ook deze spelers zijn erbij in Team van de Week

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Door het midweekvoetbal na de Beker van België zijn we voor speeldag 1 van de play-offs later dan voorzien met ons team van de week - waarvoor onze excuses.

Doel

In doel posteren we Arnaud Bodart op speeldag 1 van de play-offs. Hij knapte niet superveel werk op, maar was wel bij de pinken en zorgde zo voor een puntje voor Standard in de puntendeling bij Cercle Brugge.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke spelers. Marcelin was mee verantwoordelijk voor die 0-0 puntendeling tussen Cercle en Standard, terwijl Pacho bij Antwerp en Munoz bij Genk achterin heel sterk warein hun overwinningen.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vier spelers. Keita en Vermeeren waren andermaal briljant voor Antwerp en dirigeerden hun team op weg naar een knappe zege op Union. Kums was de metronoom op het Gentse middenveld, Vanaken was het toonbeeld van het goede begin van Club Brugge in Genk.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden. Paintsil en Trésor op de flanken namens Genk, Gift Orban diep in de spits als goalgetter van dienst.

Dat levert dan onderstaand elftal op: