Filip Joos stelt zich vragen bij Thomas Vermaelen: "Super van het bestuur, maar..."

Thomas Vermaelen wordt de voorbije weken uitdrukkelijk gelinkt aan STVV. Hij zou er de topkandidaat zijn om Bernd Hollerbach op te volgen.

Bernd Hollerbach gaf vrij vroeg dit jaar aan dat hij na dit seizoen opstapte als trainer van STVV. De Japanse clubleiding zei tegen midden april een nieuwe trainer voor te stellen, maar ondertussen is die er nog altijd niet.

Eén van de namen die het hardst klinkt is die van Thomas Vermaelen. “Ik vind het van het bestuur super dat ze aan Vermaelen denken”, zegt Filip Joos in de voetbalpodcast 90 Minutes van Sporza.

Joos bekijkt het echter helemaal anders vanuit het standpunt van de ex-Rode Duivel zelf. “Het is moeilijk om een beter parcours te rijden dan Hollerbach. Puur sportief is er wellicht niet meer uit te halen.”

Het panel zag ook het kunstgrasveld niet meteen als een cadeau voor Vermaelen, net als het feit dat de Japanners nogal eens vreemde beslissingen durven nemen. Bovendien is de beleving op Sint-Truiden ook niet meer wat het geweest is. Ook de ploeg is volledig onthoofd. Er zouden om de voorbereiding te starten amper 12 spelers zijn.