Uniek aspect bij Genk: "Mannaert, Louwagie of Vandenhaute zie ik het niet gauw doen"

Racing Genk is een beetje een vreemde eend in de Jupiler Pro League. Dat de club een vzw is, heeft daar wellicht ook veel mee te maken.

Ook al hangt er de club een miljoenenclaim boven het hoofd, volgens Geert Foutré die een boek schreef over KRC Genk is het feit dat de club nog een vzw is de basis voor de manier waarop er vandaag bij de Limburgers gewerkt wordt. De werking van de club heeft veel mensen die uit de eigen jeugdafdeling komen. Dat zorgt voor zaken die je bij andere clubs niet vindt. Zo ook Head of Football Dimitri De Condé, die als jeugdtrainer bij KRC Genk begon. “Werknemers kunnen hier doorgroeien”, vertelt Foutré aan Knack. “De Condé begon als jeugdcoach, algemeen directeur Eric Gerits als stagiair op het secretariaat. Ondenkbaar bij andere clubs.” “Het zorgt er ook voor dat iemand als Gerits werkelijk iedereen kent. Hij schudt handen in de businessseats, maar gaat evengoed langs bij de harde kern om te vragen wat zij van het spel vinden. Vincent Mannaert, Michel Louwagie of Wouter Vandenhaute zie ik het niet gauw doen.”