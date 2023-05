Speler van Standard lijkt zich al neer te leggen bij vertrek van Deila naar Club Brugge

De geruchten dat Ronny Deila trainer wordt van Club Brugge blijven maar komen. Velen denken zelfs al dat er een akkoord is.

Club Brugge is druk bezig op de transfermarkt. Dat doet vermoeden dat er al een deal is met een nieuwe trainer, want die zal hoe dan ook wel zeggenschap willen hebben in de nieuwe spelers die de rangen van blauwzwart versterken.

Rest alleen de vraag nog of het Karel Geraerts, Ronny Deila of toch nog iemand anders wordt. Op Sclessin lijken er al heel wat mensen mee rekening te houden dat de Noorse trainer na één seizoen richting Jan Breydel trekt.

Aron Donnum trekt het zich alvast niet aan. Hij wil zelf op Sclessin blijven spelen. “Ik zie geen enkele reden om Standard te verlaten”, vertelt hij aan La Capitale.

Dat dit mogelijk met een nieuwe trainer is, deert hem ook niet. “Gezien de manier waarop de nieuwe eigenaars de club besturen, ben ik er zeker van dat als de coach zou vertrekken, er iemand zou zijn die het huidige project met dezelfde filosofie zou overnemen.”