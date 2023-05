De Mil heeft huiswerk voor clash tegen Antwerp helemaal af: Club recupereert belangrijke pion, één jonkie ruimt plaats

Rik De Mil moet het vuur weer in Club Brugge krijgen voor de clash tegen Antwerp. Eén belangrijke pion kan daar zeker bij helpen.

In vergelijking met de spelers die vorige zondag in actie kwamen in de verloren thuiswedstrijd tegen Union, zal één gevestigde waarde deze keer wél van de partij zijn. Dat is Casper Nielsen. Met hem erbij moet Club Brugge beter gewapend zijn om iets tegenover het middenveld van Antwerp te zetten.

Nagenoeg alle spelers die op de vorige speeldag op het wedstrijdblad stonden, maken nu ook weer deel uit van de ruime selectie van twintig man voor de verplaatsing naar de Bosuil. Er is slechts één uitzondering en dat is Chemsdine Talbi.

De 18-jarige Talbi, tegen Union nog ingevallen voor Sandra, zal tegen Antwerp dus zeker niet in actie komen. Ook van de geblesseerde Skov Olsen geen spoor in de selectie. Roman Yaremchuk is na een ziekte wel opnieuw inzetbaar.