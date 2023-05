Analist ziet het grote probleem van Genk: "Die is niet sterk genoeg"

Genk doet nog altijd mee voor de titel, maar velen twijfelen aan de weerbaarheid van de Limburgers nadat ze een tik van Antwerp kregen. Voor analist Thomas Chatelle zijn ze nog steeds één van de favorieten, maar dan moeten ze wel dringend hun mentale kracht verhogen.

Chatelle meent nog steeds dat Genk de meeste individuele kwaliteiten heeft. "Maar ze hebben het nu mentaal iets moeilijker", vertelt hij in De Zondag. "Je ziet dat ze nerveuzer zijn dan de twee andere titelkandidaten. Omdat ze weten dat al vaak gebleken is dat wie de reguliere competitie domineert, het in de play-offs mentaal het moeilijkst krijgt."

Ervaring geeft in zulke situaties dikwijls de doorslag. "Vorige zondag was ook te zien dat deze situatie nieuw is voor een aantal spelers en zeker ook voor de coach. Het is veelbetekenend dat zelfs Trésor, die altijd zo rustig is, rood kreeg door een ongecontroleerde reactie.”

Maar wat gebeurde er op de Bosuil? "Heynen en Hrosovsky zetten dit seizoen als leiders van de ploeg een stap vooruit, maar net die twee vond ik op de Bosuil na de rust te afwezig. Het grootste probleem van Genk blijft de bank. Die is niet sterk genoeg. Op momenten dat er in een match oplossingen moeten worden gevonden, is het verschil nog maar zelden gemaakt door een invaller."