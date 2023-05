Imke Courtois laat zich uit over het titeldebat: "Zij koppelen beide zaken aan elkaar en hebben het momentum, maar ..."

Ten laatste binnen drie weken weten we wie de titel zal pakken in de Jupiler Pro League. Pronostieken doen is heel lastig.

Imke Courtois durft ook niet meer te voorspellen wie de titel zal pakken in de Jupiler Pro League dit seizoen. "Het wordt razend spannend", klinkt het in De Zondag. "Ik doe geen voorspellingen meer", is ze heel duidelijk. © photonews Over elk van de drie ploegen valt er wel iets te zeggen. "Racing Genk was lange tijd de bestvoetballende ploeg met nog steeds veel kwaliteit." "Bij Union gaat het over intensiteit en geweldige omschakelingen, maar Antwerp lijkt beide zaken te bezitten: intensiteit en kwaliteit." Momentum? "Antwerp heeft het momentum, maar evengoed kan het zondag helemaal omslaan." Club Brugge begon alvast furieus op De Bosuil. Het wordt afwachten de komende speeldagen wie de titel uiteindelijk zal gaan pakken. We vragen het graag ook aan u.

