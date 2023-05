Van Bommel en zijn konijnenpoot? Geluk heeft er weinig mee te maken, kunde des te meer

'Mark van Bommel heeft een paar konijnenpoten in zijn zakken steken!' Die teneur leeft rond Antwerp, want alles lijkt mee te zitten voor The Great Old. Maar mogen we dat wel verklaren met een flinke dosis geluk? Achter alles wat de Nederlandse coach doet, zit een goeie redenering.

En dan spreken we direct over kunde in plaats van geluk. Weet u nog dat Antwerp de competitie begon met negen zeges op rij? Wel, van de basisploeg van toen staan er nu nog een vier of vijf spelers vast in de eerste elf: Butez, Alderweireld, Balikwisha en Pacho zijn de vaste waardes. En De Laet natuurlijk, maar die is even out met een blessure.

Keuzes, geen probleem

Van Bommel bouwde aan zijn elftal tot hij tevreden was. Hij gaf gisteren al toe dat hij moeilijke keuzes moest maken in de loop van het seizoen. Calvin Stengs naast de ploeg zetten bijvoorbeeld. Die had een goeie verstandhouding met Arthur Vermeeren. Maar Mandela Keita was iets beter in de verdedigend-aanvallend-ratio en dus koos hij voor hem.

Dat hij gisteren Keita onmiddellijk na de tweede Brugse goal naar de kant haalde, had alles te maken met de positie van Hans Vanaken. Die bleef op het middenveld hangen terwijl hij hem eigenlijk hoger verwacht had. Daardoor liep Keita wat verloren zonder rechtstreekse tegenstander.

"Een verdedigende speler te veel", oordeelde Van Bommel en zette de meer aanvallende Stengs erop. Een assist op Kerk en een goeie hoekschop voor de winnende treffer van Vermeeren later, haalde Van Bommel alweer zijn gelijk.

© photonews

Tegen Genk zag hij het duel Bataille-Paintsil niet in zijn voordeel uitdraaien. Avila dan maar op links en die haalde de gevaarlijkste man van de Limburgers helemaal uit de match. Bataille moest dan in laatste instantie maar invallen voor de geblesseerde De Laet.

Nainggolan die weg moest? Frey die niet gelukkig was op de bank? Laat ze maar vertrekken, liet Van Bommel weten. Voor de rust in zijn kleedkamer was het beter dat er maar één of twee patrons zijn: Alderweireld en Janssen. Zijn twee belangrijkste spelers op het veld ook.

Alderweireld en Janssen, twee patrons waren genoeg

Opvallend: er werd gisteren niet gesproken over de Nederlandse spits, maar wat die van werk had opgeknapt... Pfieew! Beuken, lopen, storen... Van Bommel heeft geen konijnenpoot nodig met twee zulke spelers in zijn ploeg.

Dat is het belangrijkste voor hem: Alderweireld en Janssen brengen de mentaliteit van hun trainer over op de rest van de groep. Niet panikeren, maar wel blijven gaan tot het gaatje. Twee jongens die al veel meemaakten en die het volle vertrouwen van hun coach genieten.

Zo bouwde Van Bommel zijn succesploeg. Twee zeges zijn ze verwijderd van de ultieme droom. Winnen tegen Club en Union volstaat om de titel te kunnen vieren op de eigen Bosuil. Als u het gisteren al voelde daveren in Deurne Noord, wacht dan als dat moest gebeuren.

En dan heeft Van Bommel zich gewoon gevestigd tussen de topcoaches. Want een dubbel, weliswaar met een stevig uitgebouwde kern, pak je niet zomaar. Konijnenpoten zal hij dan nodig hebben in de Champions League, want daar zal het andere koek worden.