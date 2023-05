Anderlecht heeft 16-jarige rechtsback in het vizier

Anderlecht zal deze zomer grote veranderingen ondergaan. Jesper Fredberg is nu nog bezig met het samenstellen van de sportieve staf van zowel de A-ploeg als de Futures, maar moet ook al spelers beginnen aantrekken.

Zoals we daarstraks al schreven: ook de RSCA Futures hebben versterking nodig. In die optiek verscheen er in de Nigeriaanse media een bericht dat Anderlecht geïnteresseerd is in de 16-jarige Yahaya Lawali.

De Nigeriaanse rechtsback maakte indruk op de Africa Cup U17 en staat ook in de belangstelling van niemand minder dan Barcelona. Maar ook Lyon, Straatsburg, Lens en Sevilla zouden hem opgemerkt hebben. Stevige concurrentie...