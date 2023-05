Helemaal rond: KAA Gent heeft akkoord met verrassende spelmaker

KAA Gent heeft eindwinst in play-off 2 en opnieuw Europees voetbal zo goed als beet. Ondertussen zijn ze ook al naar de volgende jaargang aan het kijken. En ook daar hebben ze raak getroffen.

KAA Gent gaat zich versterken met Keegan Jelacic, een 20-jarige aanvallende middenvelder uit Australië die ook jeugdinternational is bij zijn land.

Jelacic is een spelmaker die momenteel het mooie weer maakt bij Perth Glory en daar goed was voor 2 goals en 4 assists dit seizoen.

Een paar weken geleden was al duidelijk dat Jelacic een akkoord had met een Belgische club. Volgens Australische media ging het om KRC Genk, maar navraag leerde dat het wel degelijk op Gent ging.

De klassieke naamsverwarring tussen Genk en Gent had - niet voor het eerst - toegeslagen. Op Transfermarkt heeft de spelmaker een marktwaarde van 200.000 euro.

Europees voetbal

Een akkoord is er al eventjes tussen beide clubs en de verwachting is dat de zaak snel geofficialiseerd kan gaan worden.

Dit weekend komt Jelacic normaal gezien naar België. Dan kunnen er medische testen worden ingepland. Gent is op weg naar eindwinst in play-off 2 en moet dus snel opnieuw aan de bak in de voorrondes van de Conference League volgend seizoen.

Jelacic heeft een interessant profiel volgens Australische scouts. Hij kan zowel op de 8, de 10 als op de flank terecht en mag gezien worden als een polyvalente middenvelder.

Hij heeft een vlotte dribbel, maar kan ook uitpakken met doorsteekpasses en heeft veel lucht in de longen en dus ook een groot loopvermogen.

Bij een team dat hoger speelt - en dat doet Gent de laatste jaren wel - kan hij meer en hoger op het veld aan de bal komen. Zeker in de breedte alvast een interessante transfer voor Vanhaezebrouck & co.