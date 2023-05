Analist opvallend mild voor 'irritantste speler op Belgische velden', maar ergert zich dan weer aan andere spelers

Christian Burgess is al meer dan één keer de grote frustratie van de tegenstander gebleken. De grote Brit past ale truken van de foor toe. Francky Van der Elst kan daar wel mee leven.

Een Sergio Ramos is hij niet, volgens The Fox. “Ow, dat vind ik een grote vergelijking. Hij is stevig, fel, gezond agressief. Hij kan wel eens cinema verkopen, dat zie ik niet graag. En die duw waardoor Paintsil vorige week bijna tegen de boarding vloog, vond ik gevaarlijk. Maar over het algemeen vind ik hem geen vuile speler", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Ambetant zijn, is ook niet verboden. "In de reguliere competitie tegen Club Brugge maakte hij een gebaar van een visser die een vis ving. Dat is blijkbaar een Engels gezegde voor als een tegenstander zich aan zijn gedrag laat vangen. Maar hij zegt erbij dat zoiets zich ook tegen hem kan keren. Dat vind ik goed.”

Van der Elst ergert zich aan andere speler. "Ik erger mij meer aan mannen die geniepig zijn en daarmee wegkomen. Domme overtredingen. Eens doorgaan, op de voet gaan staan. Lazare heeft dat, maar zo zijn er nog in België. Da's een zwak punt van mij."