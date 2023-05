'Club Brugge is overtuigd en bereidt bod voor op nieuwe flankspeler'

Club Brugge staat voor een drukke zomermercato. Omdat enkele grote namen wellicht vertrekken moet er ook vers bloed aangetrokken worden.

Noa Lang en Tajon Buchanan lijken de twee grote namen bij Club Brugge die deze zomer liefst van al willen vertrekken. Elk jaar valt er ook een verrassing uit de lucht, waardoor enkele opties achter de hand hebben meer dan aangewezen is.

Club Brugge haalde zo al Michal Skoras binnen, maar het zou nog een andere flankspeler willen binnenhalen. Volgens Bola VIP wil blauwzwart Alexander Aravena weghalen bij Universidad Catolica in Chili. Geen onbekende, want ook vorige zomer was hij al in beeld op Jan Breydel.

Aravena is amper 20 jaar oud en zijn contract loopt eind 2023 af. Daardoor is hij wellicht zeer goedkoop weg te plukken. Club Brugge zou zeker van zijn stuk zijn en al bezig zijn met de voorbereiding van een concreet bod, klinkt het.