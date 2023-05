Rudi Cossey noemt de opvallende reden waarom het dit seizoen fout liep bij Club Brugge

Het werd een seizoen met veel gezichten voor Club Brugge. Uiteindelijk is het toch de ontgoocheling die overheerst door het missen van de landstitel.

Het seizoen van Club Brugge kende zijn ups en downs. De campagne in de Champions League was historisch met de eerste kwalificatie ooit voor de achtste finales. In de competitie ging het stevig fout en werd er zelfs twee keer van trainer gewisseld.

“Iederéén verwachtte dat Club weer de titel zou pakken, maar het werd vrij snel duidelijk dat het daar niet in zou slagen”, zegt Rudi Cossey aan de Krant van West-Vlaanderen. “Als je na zo’n goeie Europese campagne begint met trainers te ontslaan en hun vervangers ook weer te ontslaan, weet je dat het niet goed zit.”

Dan vallen al snel woorden als het einde van een cyclus, maar voor Cossey is het duidelijk waar de kern van het probleem dit seizoen lag. “Er moesten nieuwe spelers ingepast worden, de concurrentie in de groep was toegenomen en daardoor zijn er bij een aantal spelers twijfels beginnen rijzen. Je kunt vijftien, zestien spelers hebben die strijden voor die elf plaatsjes, maar als het er meer worden, heb je te veel ontgoochelden.”

Het feit dat blauwzwart twee volwaardige elftallen heeft speelde dit jaar helemaal in hun nadeel. “Als iedereen vindt dat hij altijd moet spelen, heb je natuurlijk iemand nodig die daarboven staat, de zaken in handen pakt en de spelers ook heel duidelijk maakt waarom hij die keuzes maakt. Zodanig dat het voor iedereen aanvaardbaar is. Dat hebben ze niet en dat is het grote probleem.”