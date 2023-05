Zelfs Vincent Janssen durfde het niet aan om met deze ploegmaat te sollen

Calvin Stengs heeft zich goed geïntegreerd in de ploeg van Antwerp. Er zijn genoeg Nederlanders aanwezig om zich goed te voelen. Maar hij onthult in een interview ook de persoon waarvoor het meeste respect heerst binnen de spelerskern.

HLN speelde een spelletje 'Wie is het' met Stengs. Toen de naam van Toby Alderweireld tevoorschijn kwam, was het duidelijk hoeveel respect de kapitein afdwingt. "Toby is echt een persoonlijkheid in onze selectie. Wat kan ik over hem zeggen? De ervaring die hij meebrengt van bij Tottenham en Atlético Madrid helpt ons enorm", klinkt het.

Het werk dat de ex-Rode Duivel erin steekt, gaat niet onopgemerkt voorbij. "Af en toe zit hij volgens mij voor het ontbijt al in de gym, om daarna de groepstraining mee te doen. Het zou goed kunnen dat hij het meest van iedereen in de fitness zit. Je ziet het ook wel aan z'n lichaam, hé."

In die mate dat de speelvogels in de kern hem met rust laten. "Zal ik jullie iets grappigs vertellen? Toby en ik hebben dezelfde auto. Zijn sleutels lagen eens op een kastje, en ik zag Vincent die sleutels wegpakken. Ik had een voorgevoel dat hij dacht dat het mijn sleutels waren, dus ik zei hem dat het niet zo was. 'Van wie zijn ze dan?', vroeg hij. Toby! 'Oh shit'. (lacht) Hij legde ze metéén terug op z'n plek."