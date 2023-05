Franky Van Der Elst: "Dit zullen de fans van Antwerp niet graag horen"

De Jupiler Pro League kent heel binnenkort zijn ontknoping. Voorlopig lijkt Royal Antwerp FC de beste kaarten te hebben.

Royal Antwerp FC staat aan de leiding in de Jupiler Pro League. Zondag kan het met winst tegen Club Brugge een heel belangrijke stap richting de titel zetten.

Analist Franky Van Der Elst ziet dat het de troepen van trainer Mark van Bommel aardig voor de wind gaat. “Het is logisch dat Antwerp naar voren geschoven wordt. Beker gepakt, negen op negen, gedragen door het publiek…”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Maar dat zou wel eens kunnen keren. Hij verwijst naar een uitspraak van een oud-trainer van Club Brugge en Antwerp. “Maar George Kessler zei vroeger: We hebben maar één ding tegen, en dat is dat we alles mee hebben.”

De competitie is volgens de analist nog helemaal niet gespeeld. Er staan immers nog de helft van de matchen op het programma. En Van Der Elst zag ook een opvallende statistiek die de fans niet graag zullen horen.

“Op Twitter zag ik dat nog maar vijf ploegen aan de titelplay-offs gestart zijn met negen op negen. Alle vijf werden ze geen kampioen”, besluit Van Der Elst.