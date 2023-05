Nieuwe start voor Dante Vanzeir is nu helemaal begonnen

Dante Vanzeir is terug. Deze week werd beslist over zijn voetbaltoekomst door zijn ploegmaats, ondertussen zijn er ook de eerste speelminuten.

Dante Vanzeir is officieel en helemaal terug. De 25-jarige aanvaller viel in voor de New York Red Bulls afgelopen nacht.

Hij speelde een kleine 25 minuten mee en is zo eindelijk helemaal terug na moeilijke maanden bij de Red Bulls.

Na een racistisch incident werd hij zes speeldagen geschorst. Nu is hij in rehabilitatie. Ook zijn teamgenoten hebben de deur opnieuw open gezet.

"De weg is lang geweest voor hem, de club en de supporters. Zijn integratie is toch niet in het gedrang gekomen", aldus coach Troy Lesesne.