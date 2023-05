Zéér duidelijke boodschap vanuit Standard-kamp: "Als hij het hof wordt gemaakt, is dat omdat hij goed werk levert."

Enkele dagen geleden was Standard-coach Ronny Deila nog op weg naar Club Brugge, na de wedstrijd tegen Westerlo ontkende de Noor dat in alle toonaarden. Het bestuur van de Waalse club is echter zéér duidelijk.

"Wat ik kan zeggen is dat geen enkele club contact heeft opgenomen met Standard over Ronny Deila", is directeur Pierre Locht heel duidelijk aan RTBF. "Ik denk vooral dat de zaken met Ronny Deila duidelijk zijn. Hij heeft een contract bij Standard. Hij weet ook dat we met hem verder willen. We zijn blij met zijn werk. Als hij het hof wordt gemaakt, is dat omdat hij goed werk levert."

De CEO van de 'Rouches' ziet dan ook een langetermijnproject mét Deila voor ogen. "We hebben altijd eerlijk met hem samengewerkt. Hij werkt voor Standard en we hopen dat dat nog lang zo zal blijven. We hebben een langetermijnproject met hem. En om te zeggen dat we volgend jaar kampioen worden, is is de waarheid geweld aandoen. Hij kent het project."

"Maar het project gaat ook verder dan Deila. Ik zal niet zeggen hoeveel procent kans er is dat hij volgend seizoen coach is van Standard. We zijn er mee bezig en we maken goede vorderingen", sluit Locht af.