Peter Vandenbempt ziet Antwerp wankelen: "Als je dan de vergelijking met Union maakt..."

De nederlaag tegen Club Brugge viel achteraf gezien goed mee voor Antwerp. Het gelijkspel tussen Genk en Union SG maakte The Great Old toch nog de winnaar van de speeldag.

Geen zorgen voor Antwerp na de nederlaag in het Jan Breydelstadion. Winnen de troepen van trainer Mark van Bommel zondag van Union SG, dan zijn ze de opvolger van blauwzwart als landskampioen. “Het was vorige week tegen Club ook al stuk minder, al veegde de late winning goal dat dan wel allemaal uit. De prestatie gisteren was redelijk zwak in wat overigens ook een slappe wedstrijd was”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

“Een bleke prestatie, zeker in vergelijking met die beresterke eerste week van de play-offs en de bekerfinale. Dan zit Antwerp in vergelijking daarmee toch een beetje in een neerwaartse spiraal. De clean sheets blijven uit, we tellen vijf tegendoelpunten in drie wedstrijden. Daarvoor moeten we bij Antwerp zestien Jupiler Pro League-wedstrijden teruggaan om aan dat aantal te komen”, gaat Vandenbempt verder.

Het verschil is groot als je de vergelijking maakt met Union, zo voegt de analist er nog aan toe. “Dat maakte gisteren wel een betere, scherpere, frissere indruk dan Antwerp. Maar goed, zondag op de Bosuil zal Antwerp het nog wel een keertje kunnen opbrengen. De Bosuil is dus wel een beetje gedoemde grond voor Union. Maar Union heeft wel de vorm en het vertrouwen, en heeft in Europa getoond dat het in zulke omstandigheden kan presteren.”