Analist is nog lang niet zeker en is streng: "Vooral dat viel me tegen van Antwerp"

Royal Antwerp FC kan zich zondag het delirium inschieten. Winnen van Union SG en het mag de titel vieren, voor het eerst sinds 1957.

De nederlaag tegen Club Brugge zorgde door het gelijkspel tussen Genk en Union SG niet meteen voor onrust in de eigen rangen.

Winst tegen Union SG zondag en ze zijn kampioen. Maar om zomaar te stellen dat ze ook kampioen gaan worden?

Zover wil Peter Vandenbempt alvast niet gaan. Hij zag Antwerp een bleke prestatie afleveren in Jan Breydel en komt dan ook met een ferme verwittiging.

"Zeker ben ik er niet van. De kans bestaat, maar Antwerp zal beter moeten zijn dan tegen Club Brugge", aldus Vandenbempt in De Tribune.

"Ik ben er niet zo zeker van dat ze het niet meer gaan laten liggen. Als ze geen hoger niveau halen, dan hebben ze een probleem tegen Union. En op de laatste speeldag moet Antwerp naar Racing Genk ..."

"Een dipje is misschien wat overdreven, maar de voorbije twee wedstrijden was het niet het niveau van de bekerfinale en de match op Union. Ik vond ze minder dan thuis tegen Club Brugge."

Passiviteit

"Maar wat me vooral tegenviel was de passiviteit, een week na hoe je de 3-2 kan maken. Het viel me wat tegen dat ze de hele eerste helft een beetje passief stonden te kijken."

"Is het titelstress? Geen idee. Misschien waren ze net iets minder fris. Ook in de thuismatch wonnen ze niet met een enorm eindoffensief of zo."