Club Brugge stap dichter bij droomcoach, Vandenbempt stevig: "Lieg niet"

Club Brugge is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach voor het volgende seizoen. En die zoektocht zou bijna ten einde zijn.

Het moge duidelijk zijn volgens de Franstalige pers: Ronny Deila wordt de nieuwe coach van Club Brugge volgend seizoen.

Dat werd vorige week al eens gezegd en nu ook nadrukkelijk opnieuw in de belangstelling gebracht. Zo zouden de gesprekken tussen de manager van Deila en blauw-zwart zich intensiveren.

© photonews

Officieel heeft de coach nog geen beslissing genomen en Standard wil hem met een verbeterd voorstel heel graag houden.

Ronny Deila zelf blijft ondertussen zelfs ontkennen dat hij met Club Brugge spreekt. Niemand lijkt de trainer van Standard echter nog te geloven.

Liegen

"Ik geloof er niets van wat hij allemaal zegt. Je hoeft er als trainer niet in mee te gaan, maar ontken het niet", is Peter Vandenbempt duidelijk in Extra Time.

"Karel Geraerts gaat er heel volwassen mee om bijvoorbeeld. Hij zegt dat hij er nu niet mee bezig is. Zo kan Deila het ook doen. Maar lieg niet."