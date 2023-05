Er moet Mark van Bommel iets van het hart over beslissing Pro League: "Vind ik héél raar"

Royal Antwerp FC heeft alles nog steeds in eigen handen. Als het zondag thuis wint van Union SG, dan is de buit binnen.

Mark van Bommel was na de nederlaag op bezoek bij Club Brugge uiteraard teleurgesteld, maar het resultaat in Genk - Union SG viel uiteindelijk mee.

En daardoor blijft The Great Old in polepositie. Zondag kunnen ze het tegen de Brusselaars afmaken, in het andere geval wordt het nog spannend op de laatste speeldag.

© photonews

Die laatste speeldag worden beide wedstrijden op hetzelfde moment afgewerkt. Voor speeldagen 4 en 5 was dat nog niet het geval.

En dat viel de Nederlandse coach ook op. Voor hem voelt en voelde het duidelijk als een nadeel dat ze tot twee keer toe eerst moesten spelen.

Speeltijden

"Ik vind het heel raar dat die tijden uit elkaar worden gehaald, zelfs volgende week", aldus Van Bommel over de zaak.

"Het is niet zo dat een Nederlander altijd wat te zeuren heeft, maar het is wel zo in dit geval." Genk weet in ieder geval wat te doen tegen Club Brugge na de wedstrijd van Antwerp tegen Union, al is spelen op een gelijkspel niet langer een optie.