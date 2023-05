Standard en Deila zitten opnieuw rond de tafel: 'Rouches komen met ultiem Michel Preud'homme-bod om Noor in Luik te houden'

De toekomst van Ronny Deila heeft tegenwoordig alles weg van een soapserie. De Noor lijkt al met anderhalf been in West-Vlaanderen te staan, terwijl Standard nog steeds alle moeite van de wereld doet om hem in Luik te houden.

Om alles met een Netflix-sausje te overgieten: Ronny Deila ontkent zelf in alle toonaarden dat hij al een akkoord heeft met Club Brugge. Bij Standard voelen ze ondertussen de bui al hangen. Al doen de Rouches er wel alles aan om de Noor in de Vurige Stede te houden. Het Nieuwsblad weet dat Deila een laatste keer rond de tafel heeft gezeten met de vertegenwoordigers van 777 Partners. De eigenaars van Standard willen immers ook héél graag door met de Noor. Al kunnen ze zijn voornaamste eis nog steeds niet inwilligen. © photonews Deila wil de zomermercato graag op met een zak geld, maar 777 Partners wil geen stappen overslaan in de rehabilitatie van Standard. Naar verluidt heeft de Noor oren naar die argumentatie. Tenslotte werd hij bij zijn komst net verleid door het Luikse project. Michel Preud'homme Bovendien heeft Standard hem een ultiem aanbod gedaan om aan het Luikse roer te blijven staan. De Rouches evenaren niet alleen de aanbieding van Club Brugge, maar het voorgestelde loon komt héél dicht in de buurt van de recordsom die Michel Preud'homme op zijn bankrekening zag verschijnen.