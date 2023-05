'Union SG kan buren van RSC Anderlecht een hoop miserie bezorgen'

Union SG heeft zich voor het tweede jaar op rij laten gelden in de Jupiler Pro League. Het werd vorig jaar tweede en dat lijkt het ook dit seizoen minstens te halen.

De cijfers van Union SG spreken voor zich. Vorig jaar werd het tweede na Club Brugge, nu is het met Royal Antwerp FC in de strijd om de landstitel en kan het opnieuw minstens tweede worden.

Als het zo verder blijft presteren de komende jaren, dan zou het wel eens Anderlecht uit de G5 kunnen spelen, zo brengt Het Nieuwsblad vandaag in de krant.

Club Brugge, Antwerp, KAA Gent, KRC Genk en RSC Anderlecht zijn momenteel de G5. In die groep is Anderlecht over de voorbije vijf jaar, de periode die gerekend wordt om de G5 te bepalen, momenteel de slechtste leerling.

Club Brugge is momenteel nog altijd de best presterende ploeg over de voorbije vijf jaar. Royal Antwerp FC volgt op de tweede plek. De impact van de G5 is belangrijk, ook voor RSC Anderlecht. Door in de G5 te zitten krijgt paarswit de hoogste schijf van televisiegelden.