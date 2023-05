Fergal Harkin beantwoordt vier vervelende vragen over vertrek Ronny Deila bij Standard

Standard en Club Brugge lieten vanmiddag weten dat Ronny Deila de overstap maakt tussen beide clubs. De Rouches gaven een persconferentie om alles toe te lichten.

Sportief directeur Fergal Harkin kreeg enkele moeilijke vragen voorgelegd over het vertrek van Ronny Deila naar Club Brugge.

Welk gat laat Deila achter bij Standard?

“Ik vond Ronny de perfecte coach voor deze club. Nu gaan we op zoek naar een nog beter profiel. Op een persoonlijk niveau wil ik niet over de keuze van Ronny praten. Professioneel vind ik dit heel moeilijk. Ik dacht dat Ronny en ik samen waren gekomen voor een driejarig plan. Ik vind dat hij te vroeg is vertrokken. Of ik zijn beslissing begrijp? Nee, ik vond dat hij moet blijven. Hij zat bij de grootste club van België. Voor mij had hij moeten blijven”, klinkt het. “We hebben een lijst met potentiële opvolgers. Maar op namen wil ik nu nog niet ingaan.”

Hoe reageerden de spelers op het nieuws?

“Ze waren ontgoocheld. Maar ze hebben dit allemaal al eens eerder meegemaakt. Na de training zag ik bij hen ook veel overtuiging om verder te gaan in dit project.”

Wat vindt Harkin van de werkwijze van Club Brugge?

“Dat moet je aan henzelf vragen. Of ik al uitkijk naar onze thuismatch tegen Club volgend seizoen? Ik kijk uit naar al onze thuiswedstrijden.”

Wat met de opstapclausule van 2 miljoen euro?

“De opstapclausule in het contract van Deila is marktconform. Ik heb geen spijt dat we die erin hebben laten opnemen, zo gaat dat nu eenmaal met contracten. Maar ik had niet verwacht dat ze dit seizoen al gelicht zou worden. Ronny heeft de fans hoop gegeven. We moeten hem bedanken, maar nu is het aan ons om een nóg betere coach te vinden. Volgend seizoen is het onze ambitie om Play-off 1 te spelen. Dat is duidelijk.”