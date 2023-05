Antwerp-spelers en -fans hebben grote schoenen te vullen: "Mijn vrouw vroeg: hoelang gaat dat nog duren?"

Het is 66 jaar geleden dat Antwerp nog eens kampioen speelde in de hoogste klasse. Louis Lambert (91) is het laatste nog levend lid van die ploeg. Hij gaat zondag vol achter zijn Antwerp staan. "Maar gerust ben ik er niet in."

Lambert herinnert het zich nog goed. "Wat hebben we toen gevierd! Elke dag was er feest. 7 weken lang waren we niet thuis", klinkt het bij Sporza. "Mijn vrouw vroeg: 'Hoelang gaat dat nog duren?', ik zei: "Ik weet het ook niet, maske." We hadden 22 supportersclubs en bij elke club moesten we toch langsgaan?"

En de stad? "Die lag plat. Wij hadden 18.000 abonnees. En zeker voor de Europabekerwedstrijd het volgende jaar thuis tegen Real Madrid. De arbeiders van Ford kregen zelfs vrijaf. 60.000 mensen waren er toen bij."

Lambert hoopt dat The Great Old het haalt, maar wil het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is. "Ze hebben mij al gebeld om een nieuw kostuum te kopen, maar ik antwoordde: "Zover is het nog niet, hé."