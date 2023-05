Marc Degryse geeft advies aan Antwerp voor de volgende speeldag: "Hier zeker niet op rekenen"

Antwerp heeft in de titelstrijd nog altijd zijn lot in eigen handen. In Genk kan het het afmaken.

Met nog een wedstrijd te gaan, staat Antwerp nog altijd 1e in play-off 1. Het kan het zondag gewoon door een zege afmaken. Al moet het wel nog naar Genk. Marc Degryse denkt dat Antwerp volgende zondag nog zal moeten knokken. "Ik ga ervan uit dat Union Club Brugge klopt", zei hij bij Het Laatste Nieuws. "Dus dan moét Antwerp zelf ook winnen in Genk en mogelijk heeft ook Genk nog iets om voor te spelen." Voor de wedstrijd heeft Degryse nog advies voor Antwerp: "Het moet nu voor de spiegel gaan staan en volgende week 90 minuten lang vol voor de aanval kiezen. Anders gaan ze hetzelfde als tegen Union tegenkomen. En ik zou ook niet op puntenverlies van Union rekenen."