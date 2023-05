Opvallend: Club komt 0-1 achter en supporters zingen een wel heel opmerkelijke leuze

Club Brugge kan dan zelf niet meer kampioen spelen, de supporters hebben een duidelijke voorkeur voor wie het dan wel mag zijn.

Of althans een héél duidelijke voorkeur voor wie het niet mag zijn: Antwerp. De supporters van Club Brugge en Antwerp zijn niet bepaald de beste vrienden en wanneer de dubbele confrontatie tussen de twee op het spel stond in de play offs, was het maar al te duidelijk dat de Club-fans verwachtten dat er punten zouden afgesnoept worden van Antwerp.

Zondagnamiddag leek Antwerp op weg naar de titel maar na een 1-1 gelijkspel tegen Union lijkt het een moeilijke opgave te zullen worden. Nu moet Antwerp winnen in Genk maar als de Limburgers winnen in Club Brugge, kunnen ze zelf nog kampioen worden.

Na een kwartier spelen kwam Genk op voorsprong in Jan Breydel via Paintsil. Even was het stil maar daarna rolde al snel "Antwerp marginalen" van de tribune om Antwerp uit te lachen met het niet winnen van het titelduel. Of, hoe groot de haat is...

Spionkop begint spontaan mee te zingen tegen Antwerp na de 0-1… nooit meegemaakt #CLUGNK — Dirk Goens (@DirkGoens) May 28, 2023

Zijn die boeren nu aan het juichen voor een goal van genk😭 #clugnk — freedom_fighter9K (@F_Fighter9K) May 28, 2023