De discrete held van Union SG komt aan de oppervlakte

Wie pakt de titel in 1A? Het zou nog wel eens een héél spannende laatste week kunnen worden. Mogelijk hebben we wel dé held gevonden.

Cameron Puertas was de man die de Bosuil deed verstommen op zondagnamiddag, met een late gelijkmaker - met een beetje hulp van Arthur Vermeeren.

Tien minuten voor tijd heeft hij er zo voor gezorgd dat Union SG nog steeds volop in de titelstrijd zit. Winnen en hopen dat Antwerp niet hetzelfde doet in Genk en het is raak.

De Spaans-Zwitserse middenvelder zijn doelpunt mag dus allerminst onderschat worden qua belang. Heel belangrijk, zoveel is duidelijk.

Sterke wissel

Het was een nieuwe sterke wissel ook van coach Karel Geraerts, die op het uur Simon Adingra na een moeilijke match uit zijn lijden verloste.

En Puertas zorgde voor de frisheid die nodig was om Antwerp aan het wankelen te brengen. Puertas is een heel ander type dan Adingra.

Dribbelen? Neen, dat zat er niet in. Maar wel blijven beuken en zo de defensie in de fout laten gaan, zodat de 1-1 kon vallen. Meer moet dat niet zijn.

Heel veel kansen kreeg Puertas dit seizoen niet, toch niet in de basis. Amper zes keer mocht hij aan een match beginnen, liefst 40 keer viel hij in. Diverse keren was hij ook meteen van waarde voor zijn team.

Op 8 januari kon hij al eens het verschil maken als invaller tegen Anderlecht. Ook toen stond het team met 10 tegen 11 te voetballen en kon hij het tij nog keren met een doelpunt en assist.

De man uit Lausanne doet steeds zijn best, of hij nu veel of weinig kansen krijgt en onder welke omstandigheid dan ook. En dat maakt van hem een sterke persoonlijkheid om in de kern te hebben. Eentje die ook nooit mort.

En hij ligt ook goed in de groep, zoveel is duidelijk. De manier waarop met hem gevierd werd na de 1-1 op Antwerp was tekenend.

Hij is altijd positief en zijn positiviteit is aanstekelijk en besmettelijk. Misschien dat hij tegen Club Brugge andermaal de held kan zijn. Als basisspeler of als invaller, dat zal nog moeten blijken. Maar in moneytime kan/moet iedereen alvast voor hem vrezen.